রংপুরে ট্রেনের ৬ বগি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচল বন্ধ

রংপুরের পীরগাছায় পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনের ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পীরগাছা রেলস্টেশনের উত্তর পাশে পয়েন্টের কাছে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ফলে লালমনিরহাট-সান্তাহার রুটের বামনডাঙ্গা থেকে কাউনিয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।
স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে লালমনিরহাটগামী পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনটি ঢাকাগামী লালমনিরহাট এক্সপ্রেসের সঙ্গে ক্রসিংয়ের জন্য পীরগাছা রেলস্টেশনে ২ নম্বর লাইনে অবস্থান করে।
ক্রসিং শেষে সেটি লালমনিরহাটের উদ্দেশে গমনের জন্য লাইন পরিবর্তন করার সময় একটি পয়েন্ট ভেঙে ট্রেনের ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এ সময় যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে পড়ে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার জেনারুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আপাতত ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। উদ্ধারকাজে লোক আসছে।’