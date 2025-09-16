হোম > সারা দেশ > রংপুর

রংপুরে ট্রেনের ৬ বগি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচল বন্ধ

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি

রংপুরের পীরগাছায় পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগাছায় পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনের ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পীরগাছা রেলস্টেশনের উত্তর পাশে পয়েন্টের কাছে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ফলে লালমনিরহাট-সান্তাহার রুটের বামনডাঙ্গা থেকে কাউনিয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে লালমনিরহাটগামী পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনটি ঢাকাগামী লালমনিরহাট এক্সপ্রেসের সঙ্গে ক্রসিংয়ের জন্য পীরগাছা রেলস্টেশনে ২ নম্বর লাইনে অবস্থান করে।

রংপুরের পীরগাছায় পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত। ছবি: আজকের পত্রিকা

ক্রসিং শেষে সেটি লালমনিরহাটের উদ্দেশে গমনের জন্য লাইন পরিবর্তন করার সময় একটি পয়েন্ট ভেঙে ট্রেনের ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এ সময় যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে পড়ে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার জেনারুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আপাতত ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। উদ্ধারকাজে লোক আসছে।’

সম্পর্কিত

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

রংপুরের পীরগাছায় অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু, আতঙ্ক

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

৫ কোটি টাকার বাঁধ: মাস না পেরোতেই ধস

ঠাকুরগাঁওয়ের রামদাড়া নদীর পুরোনো সেতু ঝুঁকিপূর্ণ, আতঙ্কে হাজারো মানুষ

নছিমন খাদে পড়ে গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

বদরগঞ্জে স্ত্রী হত্যার ঘটনায় স্বামী আটক

ছাত্র সংসদ নেই ২৬বছর, তবু ফি আদায়

বাবার সঙ্গে নদীতে গোসলে নেমে লাশ হয়ে ফিরল ছেলে

১৫ বছরে অর্থনীতি ও রাজনীতিকে ধ্বংস করেছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ: মির্জা ফখরুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা