রংপুর-৫ আসন: জামানত হারালেন ৮ প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৫ আসনে জামানত হারালেন আট প্রার্থী। সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন নাগরিক ঐক্যের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোফাখখারুল ইসলাম নবাব। তিনি ১৫২টি কেন্দ্রে ৮৬ ভোট পেয়েছেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জামানত হারানো প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মেজর মুকিত আল মাহমুদ। তিনি পেয়েছেন ২৫৭ ভোট। মোফাখখারুল ইসলাম নবাব পেয়েছেন ৮৬ ভোট। কমিউনিস্ট পার্টির আবু হেলাল পেয়েছেন ৪৯৫ ভোট। এবি পার্টির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বাছেত মারজান পেয়েছেন ৩৫৩ ভোট। বাসদের বাবুল আক্তার পেয়েছেন ৩৫২ ভোট। বাংলাদেশ কংগ্রেসের মাহবুবুর রহমান পেয়েছেন ১৩০ ভোট। জাতীয় পার্টির এস এম ফখর উজ জামান জাহাঙ্গীর পেয়েছেন ১৬ হাজার ৪৯০ ভোট। ইসলামী আন্দোলনের গোলজার হোসেন পেয়েছেন ২ হাজার ৩৯৪ ভোট।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ এনামুল আহসান স্বাক্ষরিত ফলাফল শিট অনুযায়ী এই আসনে বৈধ ভোট ৩ লাখ ১২ হাজার ৮৪। নির্বাচন নীতিমালা অনুযায়ী মোট পোল ভোটের ৮ ভাগের ১ ভাগ ভোট না পেলে জামানত বাতিল হয়ে যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান।