হোম > সারা দেশ > রংপুর

মসজিদের ইমাম থেকে সংসদে পীরগঞ্জের নুরুল আমিন

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  

মাওলানা নুরুল আমিন। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে জয়ী হয়েছেন মাওলানা নুরুল আমিন (৫১)। তিনি পেশায় একজন ইমাম ও খতিব। নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে মসজিদের মিম্বার থেকে এবার জাতীয় সংসদে যাচ্ছেন তিনি। এই ঘটনা স্থানীয়ভাবে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

শহীদ আবু সাঈদের রক্তস্নাত পীরগঞ্জে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া মাওলানা নুরুল আমিন পীরগঞ্জ পৌরসভার দুরামীতিপুর গ্রামের বাসিন্দা। উপজেলার চতরা ইউনিয়নে প্রবাসী আলতাব হোসেনের অর্থায়নে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন আলতাব নগর জামে মসজিদের খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি পীরগঞ্জ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মজলিসুল মুফাসসিরিন কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি। তিনি একজন সুপরিচিত ইসলামি বক্তা।

১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে মাওলানা নুরুল আমিন পেয়েছেন ১ লাখ ২০ হাজার ১২৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ১ লাখ ১৭ হাজার ৭০৩ ভোট। ২ হাজার ৪২৫ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন মাওলানা নুরুল আমিন।

নির্বাচনে জয়লাভের পর এক প্রতিক্রিয়ায় মাওলানা নুরুল আমিন বলেন, ভোটাররা তাঁকে ১১ দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করলেও এখন তিনি দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে পীরগঞ্জের সব মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে চান। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন করায় তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

মাওলানা নুরুল আমিন বলেন, ‘আল্লাহর রহমত ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আমরা বিজয়ী হয়েছি। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো সকলে মিলে পীরগঞ্জকে গড়ে তোলা। যাঁরা সম্মান দিয়ে আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে চাই।’

সম্পর্কিত

রংপুরের ২টি আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবিতে বিএনপির বিক্ষোভ

রংপুর-৫ আসন: জামানত হারালেন ৮ প্রার্থী

রংপুর-৪ আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবিতে অবরোধ, পোস্ট দিয়ে পাল্টা অভিযোগ আখতারের

রংপুরে এনসিপির নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ

গাইবান্ধায় বাম দলের সব প্রার্থীসহ জামানত হারালেন ২৮ জন

রংপুর বিভাগের ৩৩ আসনের ১৭টি জামায়াতের, বিএনপির কতটি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

রংপুরে ছয় আসনেই জামায়াত জোটের একচ্ছত্র জয়

রংপুর-৪ আসনে শাপলা কলির আখতার হোসেন বিজয়ী

রংপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে দ্বিগুণের বেশি ভোটে হারালেন জামায়াতের রায়হান সিরাজী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা