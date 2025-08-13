হোম > সারা দেশ > রংপুর

পঞ্চগড়ে পুশ ইন করা ২৩ বাংলাদেশি আটক

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

ঘাগড়া সীমান্তে পুশ ইন করা ২৩ জন। ছবি: সংগৃহীত

পঞ্চগড় সদর উপজেলার ঘাগড়া সীমান্তে পুশ ইন করার পর ২৩ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন। আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঘাগড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্ত পিলার ৭৫৭ /২-এসের কাছে হাঁড়িভাসা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ১৩ জন নারী এবং একটি শিশু রয়েছে।

৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঘাগড়া বিওপির একটি টহল দল অভিযান চালিয়ে ওই ২৩ জনকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে অবস্থান করে কাজ করছিলেন। গত ৪ আগস্ট ভারতীয় পুলিশ তাঁদের বোম্বে থেকে বিমানযোগে বাগডোগরা, শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে বাসযোগে টিয়াপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। পরে ৯৩ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা বুধবার ভোররাতে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে গেট দিয়ে বের করে বাংলাদেশে পুশ ইন করে। ঘটনার পর বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আটক ব্যক্তিদের বাড়ি যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, লালমনিরহাট, ঝিকরগাছা ও হাতিবান্ধাসহ বিভিন্ন এলাকায়।

পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহিল জামান বলেন, ‘আটকদের ব্যাপারে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে বিজিবি আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। আমরা তাদের পরিচয় নিশ্চিতের চেষ্টা করছি।’

সম্পর্কিত

ধানখেতে মিলল বৃদ্ধার লাশ

বাকি না দেওয়ায় গুলি, আহত ২

পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ৯ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

মুষলধারে বৃষ্টিতে ধসে গেল সেতু, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হাজারো মানুষ

উদ্ধার না করে জনতার হাতে ছেড়ে দিয়ে আসে পুলিশ

বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপরে তিস্তার পানি, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

চুরির আশঙ্কায় রাত জেগে গ্রামবাসীর পাহারা, থানায় গিয়ে বিক্ষোভ

শ্বশুর-জামাতাকে পিটিয়ে হত্যা: রূপলালের মেয়ের বিয়েতে ১ লাখ টাকা অনুদান প্রশাসনের

বিপৎসীমার ওপরে বইছে তিস্তা, লালমনিরহাটের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

ভারতে নিখোঁজ শিশু, লাশ মিলল বাংলাদেশের পাটগ্রামে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা