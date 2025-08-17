হোম > সারা দেশ > রংপুর

রাস্তায় দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করেও মেলেনি সাহায্য, মারা গেলেন বিএনপি নেতা

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

দলীয় কাজ শেষ করে রাতে শহর থেকে গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন আবু সাঈদ (৪৬) ও আমিনুল রহমান ওরফে রিপন হাজি (৪৭)। হঠাৎ তাঁদের বহনকারী মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলাগাছে ধাক্কা খেলে দুজন ছিটকে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান তাঁরা। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরলে রক্তাক্ত শরীরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন। কিন্তু রাত বাজে তখন প্রায় একটা। এত রাতে তখন রাস্তায় লোকজন ছিল না। আশপাশে বাড়িঘর থাকলেও কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করার পর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে আবু সাঈদের কণ্ঠস্বর। মারা যান তিনি।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার খড়িয়া পাথরঘাটা দুর্গামন্দির এলাকায় গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাঈদ সদর উপজেলার রাজাগাঁও ইউনিয়নের নামাজপাড়া গ্রামের মৃত আবু বক্করের ছেলে। তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির কমিটির সদস্য ছিলেন। আহত রিপন হাজি একই ইউনিয়নের রাজাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই ইউনিয়নের বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি।

আজ রোববার ভোর ৫টার দিকে এক বাদামবিক্রেতা বাজারে যাওয়ার পথে দুজনকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে লোকজনকে খবর দেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। রুহিয়া রাজাগাঁও ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মাসুদ রানা জানান, ভোরে খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করেন তিনি। তখনই তাঁরা দেখেন, আবু সাঈদ মারা গেছেন। তখন রিপন হাজিকে আহত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তিনি। মাসুদ রানা জানান, আহত রিপনই তাঁকে সব কথা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাতে তাঁরা দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করেও কোনো সাহায্য পাননি। একসময় তাঁর সঙ্গী আবু সাঈদের গলার স্বর থেমে যায়। ওই সময়ই হয়তো তিনি মারা যান। মোবাইল ফোনে কল করে কারও সাহায্য চাননি কেন, জানতে চাইলে আহত রিপন হাজি জানিয়েছেন, মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তাঁদের সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনগুলো কোথায় ছিটকে পড়েছে, তা খুঁজে বের করার মতো সামর্থ্য তাঁদের ছিল না।

ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক রকিবুল আলম চয়ন বলেন, রিপনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত হলেও তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম নাজমুল কাদের জানান, আবু সাঈদের লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

