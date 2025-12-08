হোম > সারা দেশ > রাঙ্গামাটি

নির্বাচনী ব্যালট ছাপাতে ৫৩১ টন কাগজ সরবরাহ কেপিএমের

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি

কর্ণফুলী পেপার মিলে কাগজ উৎপাদনের কাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট ছাপাতে এ পর্যন্ত ৫৩১ টন কাগজ সরবরাহ করেছে কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড (কেপিএম)। ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি ৩৮৪ টন কাগজ সরবরাহ করা হবে। কেপিএমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ গতকাল রোববার এ তথ্য জানান।  

নির্বাচনের ব্যালট ছাপাতে রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় অবস্থিত কেপিএমের কাছ থেকে ৯১৫ কাগজের চাহিদাপত্র দিয়েছে বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস  (বিএসও)। এই কাগজের বর্তমান বাজারমূল্য ১১ কোটি ৮ লাখ ৯৩ হাজার ৭৮১  টাকা। আবার বিএসও থেকে  নির্বাচন কমিশন এই কাগজ কিনে নিয়ে ব্যালট পেপার ছাপাবে।  

গতকাল বেলা ১১টায় কেপিএমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর জন্য নির্বাচন কমিশন কেপিএম মিলে ব্রাউন, সবুজ ও গোলাপি কালার কাগজের চাহিদাপত্র দিয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে এই কাগজ সরবরাহের জন্য বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা সিংহভাগ কাগজ সরবরাহ  করেছি। আশা করছি, ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি কাগজ সরবরাহ করব। তবে কাপ্তাই লেকের পানি দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ায় কাগজ উৎপাদন নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় আছি। কাগজ উৎপাদনে প্রচুর পানির প্রয়োজন; যা লেক থেকে ব্যবহার করা হয়।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের তিনটি মেশিন। এখন শুধু একটি মেশিন চালু আছে। একটি মেশিনে দিনে ২৫ থেকে ৩০ মেট্রিক টন কাগজ উৎপাদন হয়।’

সম্পর্কিত

কাপ্তাইয়ে গবেষণা কেন্দ্রে চিনাল-১ চাষে সফলতা

পাহাড়ে ভুট্টা চাষে ভালো ফলন পেলেন কৃষক জয়নাল

নারী সমাবেশে কাপ্তাইয়ের ইউএনও: বাল্যবিবাহ বন্ধ করে নারীকে স্বাবলম্বী করতে হবে

ঋণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে লংগদু কৃষি ব্যাংকে দুদকের অভিযান

রাঙামাটিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

আজ থেকে রাঙামাটিতে ৩৬ ঘণ্টার হরতাল শুরু

হাতির আনাগোনা বাড়ায় ৩ কিলোমিটার সড়কে যান চলাচলে সতর্কতা জারি

কাপ্তাইয়ে ভাঙন রোধে আরসিসি ব্লক স্থাপন

কেপিএমে শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি আদায়ে গেট মিটিং

কাপ্তাইয়ে বন্য হাতির আক্রমণে বৃদ্ধার মৃত্যু, আরও একজন আহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা