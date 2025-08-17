১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আর্টসেলকে আলটিমেটাম রাবির প্রাক্তন সমন্বয়কের

‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসবে’ অংশ না নেওয়ায় ব্যান্ড আর্টসেলের বিরুদ্ধে সাড়ে ১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে ১২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রাক্তন সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার। আজ রোববার নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি এই দাবি করেন।
পোস্টে তিনি আর্টসেলকে ‘সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার’ আখ্যা দিয়ে লিখেন, ‘আজকের মধ্যে আপনারা সিদ্ধান্ত জানাবেন, ক্ষতিপূরণসহ টাকা ফেরত পাঠাবেন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে ক্ষমা চাইবেন।’
সালাউদ্দিন আম্মার আরও লিখেন, ‘মোট ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এটা না দিলে কোন কোন আইনে মামলা হবে তার প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাশাপাশি আর্টসেলের আগামীর কানাডা সফর বাতিলের দাবিও তুলব। সময়সীমা আগামী ১২ ঘণ্টা।’
আর্টসেলের ব্যবস্থাপকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘তাদের ম্যানেজার জানি বিষয়টিকে মিডিয়ার সামনে চাঁদাবাজি হিসেবে তুলবে। আমি ওপেন ডিক্লারেশন দিচ্ছি—নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে শেষ মুহূর্তে কনসার্ট বাতিল করেছে আর্টসেল। তোমাদের টাকা নিয়ে ক্যাম্পাসের কুকুরগুলোকে খাওয়াব। কালচারাল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স।’
এর আগে গত শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব’। অনুষ্ঠানে আর্টসেলের অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তারা অংশ নেয়নি। অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ হিল গালিবের হুমকির মুখে আর্টসেল অনুষ্ঠান থেকে সরে দাঁড়ায়।