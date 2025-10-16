হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

৭০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতির আশা তো করতেই পারি: রাবি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

আজ সকালে জুবেরী ভবনে ভোট গ্রহণ পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলেন রাবি উপাচার্য ড. সালেহ হাসান নকীব। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে অন্তত ৭০ শতাংশ ভোটার ভোট দেবেন বলে আশা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য ড. সালেহ হাসান নকীব। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনে ভোট গ্রহণ পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

ভোট গ্রহণ শুরুর এক ঘণ্টা পরও ভোটার উপস্থিতি কম নিয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, ‘ভোটার বাড়বে, সময় দিতে হবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রকম ভোটারের উপস্থিতি ছিল, তেমনটি আমাদের এখানেও হবে। সে ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতির আশা তো করতেই পারি।’

উপাচার্য জানান, সকাল থেকেই তিনি ভোটকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করছেন। ভোটের পরিবেশ তাঁর কাছে অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়েছে। তিনি ভোটের পরিবেশকে ‘অত্যন্ত চমৎকার’ হিসেবে উল্লেখ করেন।

সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের জন্য উপাচার্য সালেহ হাসান নকীব এ সময় সবার সহযোগিতাও কামনা করেন।

