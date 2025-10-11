রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রুয়েটের শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাঁর নাম স্বাধীন আহমেদ। তিনি রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) সিরামিক অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনের পাশের মাঠে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাতের ওই সময়ে স্বাধীন কাজলা গেট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছিলেন। তিনি জুবেরী ভবনের আগে শেখ রাসেল মডেল স্কুলের পাশের মাঠে পৌঁছালে দু-তিনজন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক তাঁর পথরোধ করে। কথা বলার আগেই দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়। এতে তাঁর থুতনি ও বাঁ হাতে আঘাত লাগে। পরে বাঁ হাতে গভীর ক্ষত হওয়ায় সেলাই দিতে হয়।
স্বাধীনের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা আহত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে রুয়েট প্রশাসনের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা রাতেই হাসপাতালে ছুটে যান।
রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম সরকার বলেন, ঘটনাস্থল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাঁরা অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।
এ বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং রুয়েট প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক বলেন, এই ঘটনায় শনিবার সকাল পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি। মামলা হলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।