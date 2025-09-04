হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত

রাবি সংবাদদাতা

নিহত শিক্ষার্থী ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন। ছবি; সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন (১৯-২০ সেশন) সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টার দিকে বিনোদনপুর গেটের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি অটোরিকশার সংঘর্ষে ফাহমিন গুরুতর আহত হন এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন তাঁর বন্ধু মিরাজের বাইকের পেছনে বসে বিনোদনপুর গেটের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে একটি অটোরিকশা উল্টো দিকে ঘুরে গেলে তাঁদের বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ফাহমিন ছিটকে পড়েন এবং গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে রামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ১২টায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ফাহমিনের বাসা ঢাকায়।

দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী নওয়াব হাসান প্রিন্স বলেন, ‘পুরো দোষ অটোরিকশাওয়ালার। বাইকটি সোজা আসছিল, কিন্তু অটোরিকশাটি হঠাৎ করে উল্টো দিকে ঘুরে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।’

ইংরেজি বিভাগের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বাইকের পেছনে থাকা ফাহমিনের জ্ঞান ছিল না এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

