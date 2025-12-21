বগুড়ায় ট্রাকচাপায় কলেজছাত্র নিহত

বগুড়ার শাজাহানপুরে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালানোর সময় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে রোহান (১৮)নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন।
আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শাজাহানপুর উপজেলার বি-ব্লক এলাকায় ফ্লাইওভারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রোহান শেরপুর পৌর এলাকার নয়াপাড়ার আশু মিয়ার ছেলে এবং শেরপুর ডিগ্রি কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা( ওসি) তৌহিদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকাগামী চালবোঝাই একটি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২২-৭৯৩৭) মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। একই সময়ে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেলে দুই যুবক যাচ্ছিলেন। বি-ব্লক ফ্লাইওভারে ওঠার পর হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটি ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে ঢুকে পড়ে। এতে মোটরসাইকেলচালক নিহত হন এবং মারুফ নামের অপর একজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায় এবং বিকট শব্দে ট্রাকের একটি চাকা ফেটে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ট্রাকে ছড়িয়ে পড়লে চালক ট্রাক থেকে নামার সময় আহত হন। স্থানীয় লোকজন হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
শেরপুর হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আল আমিন জানান, ট্রাকটি জব্দ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।