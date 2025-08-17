বগুড়ায় খাল থেকে ছয়টি গ্রেনেড উদ্ধার

বগুড়ায় একটি খাল থেকে ছয়টি পরিত্যক্ত গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছোটকুমিড়া ঝোপগাড়ি মার্কাজ মসজিদের পেছনের খালে এগুলো পাওয়া যায়। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির এ কথা নিশ্চিত করেন।
ওসি জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে খালে গ্রেনেডগুলো দেখতে পান। খবর পেয়ে সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চারটি এবং কিছুক্ষণ পর আরও দুটি মিলিয়ে মোট ছয়টি গ্রেনেড উদ্ধার করে। পরে সেগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া হাতবোমাগুলো অনেক পুরোনো। ধারণা করা হচ্ছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার হতে পারে। এ বিষয়ে বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।