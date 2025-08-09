হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে দুধ তৈরি, আটক ২

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 

রাষ্ট্রায়ত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটায় ডিটারজেন্ট, তেল, সোডা ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দিয়ে তৈরি ভেজাল দুধ সরবরাহের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পাবনার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগরে ভেজাল দুধ তৈরি ও সরবরাহের অপরাধে ৭ আগস্ট দুজনকে আটকের পর কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ফরিদপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছানাউল মোর্শেদ।

পাবনা জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোফাজ্জল হোসাইন আজ শনিবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভেজাল দুধ তৈরির বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ আছি।’

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ৭ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভেজাল দুধ তৈরির কারখানায় অভিযান পরিচালনা করেন। ভেজাল দুধ তৈরির সময় হাতেনাতে আটক করা হয় তারেক হোসেন ও তাঁর স্ত্রী মুন্নী খাতুনকে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ভেজাল দুধ তৈরি করে বাঘাবাড়ী মিল্ক ভিটায় দুধ সরবরাহ করে আসছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে তারেক হোসেনকে ১ বছর ও তাঁর স্ত্রী মুন্নী খাতুনকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দুজনকে ১ লাখ করে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আটক দম্পতিকে ভেজাল দুধ তৈরির অভিযোগে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী সাজা দেওয়া হয়।

এ ঘটনার সময় তারেক হোসেন বলেন, ‘আমরা মিল্ক ভিটায় আমাদের তৈরি দুধ সরবরাহ করতাম।’

পাবনার চাটমোহরে নকল দুধে সোডা-ডিটারজেন্ট

এ ব্যাপার ফরিদপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছানাউল মোর্শেদ জানান, এই দম্পতি বেশ কিছুদিন ধরে ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি করে আসছিলেন। আরও কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ আছে। আমাদের অনুসন্ধান চলছে। পুরোপুরি তথ্য সংগ্রহ করে হাতেনাতে ধরব। তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে কোনো ছাড় নাই।’

ভেজাল দুধ তৈরি: প্রাণ কোম্পানির এজেন্টকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ছানাউল আরও বলেন, ভেজাল দুধ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটায় সরবরাহের কথা স্বীকার করেছেন তারেক।

এ ব্যাপারে পাবনা জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোফাজ্জল হোসাইন বলেন, ‘আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ আছি। এ রকম ভেজাল দুধ তৈরির খোঁজ থাকলে আপনারা তথ্য দেন। আমরা ব্যবস্থা নেব।’

তরল দুধে নিম্নমানের গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে ছানা বিক্রি
