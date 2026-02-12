হোম > সারা দেশ > রাজবাড়ী

ভোটারের চাপ কম, ভোটকক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রার্থীর এজেন্ট

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 

রাজবাড়ীতে ভোটকক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রার্থীর এজেন্ট। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ হয়েছে। তবে ভোটারের চাপ না থাকায় ভোটকক্ষে এক প্রার্থীর এজেন্টকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার নওপাড়া কেন্দ্রে বেলা ৩টায় একটি ভোটকক্ষে গিয়ে দেখা যায়, এক প্রার্থীর এজেন্ট নিচু বেঞ্চে বসে উঁচু বেঞ্চের ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন। ভোট গ্রহণ চলাকালে এমন দৃশ্য উপস্থিত ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, নওপাড়া কেন্দ্রে মোট ভোটার ২ হাজার ৪৯৭ জন। প্রিসাইডিং কর্মকর্তার তথ্য অনুযায়ী, বেলা ৩টা পর্যন্ত এ কেন্দ্রে প্রায় ৬০ শতাংশ ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

জানতে চাইলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে।

