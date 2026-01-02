হোম > সারা দেশ > রাজবাড়ী

সাড়ে ৭ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল শুরু

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঘন কুয়াশায় প্রায় সাড়ে ৭ ঘণ্টা বন্ধের পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় কুয়াশা কেটে গেলে ফেরি চলাচল শুরু হয় বলে জানায় বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন।

এর আগে গতকাল দিবাগত রাত আড়াইটা থেকে ঘন কুয়াশায় নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাট এলাকায় কিছু যানবাহন আটকা পড়ে। এতে ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও যাত্রীরা।

বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক সালাহউদ্দিন বলেন, মধ্যরাত থেকে কুয়াশা পড়তে থাকে। রাত আড়াইটার সময় নদীপথ অস্পষ্ট হয়ে যায়। সে সময় নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাট এলাকায় কিছু যানবাহন পারের অপেক্ষায় থাকে। সকাল ১০টায় কুয়াশা কেটে গেলে ফেরি চলাচল শুরু হয়। ঘাটে আটকে থাকা যানবাহনগুলো দ্রুত পারাপারের চেষ্টা চলছে। দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ছোট-বড় মিলে ১৪টি ফেরি চলাচল করছে।

বিআইডব্লিউটিসি আরিচা সেক্টরের ডিজিএম আবদুস সালাম জানান, ঘন কুয়াশায় রাতে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ও আরিচা-কাজিরহাট নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় মাঝনদীতে আটকে পড়ে কেরামত আলী, বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর ও চিত্রা নামে তিনটি ফেরি। এ ছাড়া পাটুরিয়া ঘাটে চারটি ও দৌলতদিয়া ঘাটে তিনটি ফেরি যাত্রী ও যানবাহন বোঝাই করে আটকে রাখা হয়। সকাল ১০টায় ঘন কুয়াশার প্রকোপ কমে যাওয়ায় পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়।

