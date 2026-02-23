রাজবাড়ীতে দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১৪

রাজবাড়ী সদর উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ১৪ জন। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার বানিবহ ইউনিয়নের বেথুলিয়া মিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম আতর আলী (৫৫)। তিনি বানিবহ ইউনিয়নের বেথুলিয়া মিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন বানিবহ ইউনিয়নের বেথুলিয়া খোন্দকারপাড়া গ্রামের শফিক উদ্দিন শেখের ছেলে সিদ্দিক শেখ (৪০) ও আফাজ শেখ (৪৫), জয়নালের ছেলে শাহীন (৩৬), নূর উদ্দিনের ছেলে দুলাল (৫৫), রামকান্তপুর ওয়ার্ডের মিয়াপাড়ার নবু মণ্ডলের মেয়ে নিঝুম (২০), আব্দুল জলিল শেখের ছেলে ইদ্রিস শেখ (৪০) ও আব্দুল কুদ্দুস শেখ (৫০), আইনুদ্দিন শেখের ছেলে মোস্তফা শেখ (৩৫), আব্দুল জলিলের ছেলে আব্দুল বারেক শেখ (৫০), আব্দুল বারেকের মেয়ে মুনিয়া (২০), আব্দুল বারেক শেখের স্ত্রী হাসি বেগম (৪৫), মোমিন মোল্লার মেয়ে মৌসুমি (৩৩), জলিল শেখের মেয়ে মনোয়ারা (৪০) ও আতিয়ার মোল্লার ছেলে আবু বক্কর (২৪)। তাঁদের মধ্যে আতর শেখের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে তিনি মারা যান। অন্যরা রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
স্থানীয়দের বরাতে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাপস কুমার পাল জানান, বানিবহ ইউনিয়নের বেথুলিয়া মিয়াপাড়া এলাকায় রজব শেখ ও সূর্য মিয়ার পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জায়গাজমি নিয়ে বিরোধ চলছে। এ নিয়ে সকালে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। এর মধ্যে আতর আলীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।