নুরাল পাগলার দরবারে হামলা চালিয়ে গরু লুট, যুবক গ্রেপ্তার

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা চালিয়ে গরু লুটের ঘটনায় সজীব শেখ নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল রোববার রাতে উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের নতুনপাড়া গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব।
সজীব শেখ উজানচর ইউনিয়নের নতুনপাড়া গ্রামের উজ্জ্বল শেখের ছেলে।
পুলিশ জানায়, ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুমার নামাজের পর ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটির ব্যানারে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবারে আগুন দোওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা।
এ সময় পুলিশসহ অর্ধশত মানুষ আহত হন। হামলায় নিহত হন নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল মোল্লা।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে হামলা চালানো হয় পুলিশের ওপর। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। পরে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।
পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ৩ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করে গোয়ালন্দ ঘাট থানার উপপরিদর্শক সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন।
অন্যদিকে, নুরাল পাগলার দরবারে হামলায় ভক্ত রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় (৮ সেপ্টেম্বর) সোমবার রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় অজ্ঞাতনামা ৪ হাজারজনকে আসামি করে মামলা করেন তাঁর বাবা আজাদ মোল্লা। মামলায় হত্যাসহ অগ্নিসংযোগ, লাশ পোড়ানো, ক্ষতিসাধন, চুরি ও জখমের অভিযোগ আনা হয়।
রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব বলেন, হামলার দিন নুরাল পাগলার দরবারে থাকা একটি গরু লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ ওই দিনের ভিডিও ফুটেজ দেখে আসামিকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করেছে। দুটি মামলায় মোট ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।