মাহিন্দ্রচাপায় প্রাণ গেল কৃষকের

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে মাহিন্দ্রচাপায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ওয়াপদা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত লুৎফর মণ্ডল (৭০) বালিয়াকান্দি উপজেলার নারুয়া ইউনিয়নের শালমারা গ্রামের মৃত গণি মণ্ডলের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে কৃষক লুৎফর মণ্ডল পেঁয়াজের চারা বিক্রি করতে বাড়ি থেকে ভ্যানে করে বালিয়াকান্দি উপজেলার দিকে যাচ্ছিলেন। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে একই দিক থেকে আসা একটি মাহিন্দ্র ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এ সময় ভ্যানচালক নাদের শেখ ও যাত্রী কৃষক লুৎফর আহত হন। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে মেডিকেল অফিসার ডা. হাসান মাহমুদ কৃষক লুৎফরকে মৃত ঘোষণা করেন। ভ্যানচালক নাদের শেখ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
বালিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রব তালুকদার বলেন, ‘দুর্ঘটনায় লুৎফর নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। আমরা মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছি।’