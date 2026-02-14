হোম > সারা দেশ > রাজবাড়ী

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বেড়েছে

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যানবাহনের চাপ নেই। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট শেষে কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছেন মানুষ। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বেড়েছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে যাত্রী ও যানবাহন ভোগান্তি ছাড়াই ফেরিতে উঠে তাদের গন্তব্যে চলে যাচ্ছে বলে জানান বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন।

মাগুড়া থেকে ছেড়ে আসা প্রাইভেট কারচালক মনতাজুর রহমান বলেন, ‘ভোট দিতে স্যারকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভোট শেষে ঢাকাতে ফিরছি। ফেরিঘাটের পরিস্থিতি খুবই ভালো, কোনো যানজট নেই। নেই কোনো ভোগান্তি। আসামাত্রই ফেরিতে উঠতে পেরেছি।’

ঝিনাইদাহ থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে আসা রমজান শেখ বলেন, ‘ভোট দিতে গিয়ে ছিলাম বাড়িতে। ছুটি শেষ এখন ঢাকায় ফিরছি। পথে কোনো ভোগান্তি নেই। ফেরি ঘাটেও কোনো ভোগান্তি নেই।’

আয়শা খাতুন বলেন, ‘পথে ও ফেরিঘাটে কোনো ভোগান্তি নেই। ঘাটেও যানজট নেই, তবে গাড়ি ভাড়াটা বেশি নেওয়া হচ্ছে। বাড়িতে ফেরার সময় বাড়তি ভাড়া দিয়ে এসেছিলাম। যাওয়ার সময়ও বাড়তি ভাড়া দিতে হচ্ছে।’

বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, নির্বাচন শেষে ঘরে ফেরা মানুষ তাদের কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছে। সকাল থেকে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বাড়লেও নেই যানজট, নেই ভোগান্তি। যানবাহনগুলো সরাসরি ফেরিতে উঠে গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ছোট-বড় মিলে ১৪টি ফেরি চলাচল করছে।

