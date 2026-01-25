রাজবাড়ী আদালত চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান, গ্রেপ্তার ৫

রাজবাড়ী জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার আদালত চত্বর থেকে তাদের আটক করা হয় বলে জানান রাজবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান।
আটক ব্যক্তিরা হলেন জনি, পরশ, মুঞ্জিল, তাইস ও সাজ্জাদ।
ওসি জিয়াউর রহমান জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাসহ বিভিন্ন মামলার আসামি রাজবাড়ী জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. শাহিন শেখ বিদেশে যাওয়ার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার হন।
তাঁর মামলার হাজিরা থাকায় পুলিশ তাঁকে আদালতে নিয়ে আসে। এ সময় আদালত চত্বরে নেতা-কর্মীরা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে আটক করেছে।
ওসি আরও বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা মামলা রয়েছে এবং আইনি কার্যক্রম চলমান আছে।