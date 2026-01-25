হোম > সারা দেশ > রাজবাড়ী

রাজবাড়ী আদালত চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান, গ্রেপ্তার ৫

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ী জেলা ও দায়রা জজ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ী জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার আদালত চত্বর থেকে তাদের আটক করা হয় বলে জানান রাজবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান।

আটক ব্যক্তিরা হলেন জনি, পরশ, মুঞ্জিল, তাইস ও সাজ্জাদ।

ওসি জিয়াউর রহমান জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাসহ বিভিন্ন মামলার আসামি রাজবাড়ী জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. শাহিন শেখ বিদেশে যাওয়ার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার হন।

তাঁর মামলার হাজিরা থাকায় পুলিশ তাঁকে আদালতে নিয়ে আসে। এ সময় আদালত চত্বরে নেতা-কর্মীরা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে আটক করেছে।

ওসি আরও বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা মামলা রয়েছে এবং আইনি কার্যক্রম চলমান আছে।

সম্পর্কিত

পাম্পকর্মীকে গাড়িচাপায় হত্যার কথা স্বীকার চালকের, যুবদল নেতাসহ কারাগারে

বিয়ের পাত্রী দেখতে যাওয়ার দিনই মেরে ফেলা হলো পাম্পকর্মী রিপনকে

তেলের দাম না দিয়ে পাম্পকর্মীকে গাড়িচাপায় হত্যা করে পালান সাবেক যুবদল নেতা, পরে আটক

রাজবাড়ীতে পদ্মায় ভেসে উঠছে কুমির, আতঙ্কে নদীতীরের মানুষ

ঘন কুয়াশায় ১২ ঘণ্টা বন্ধের পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল শুরু

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

সাড়ে ৭ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল শুরু

রাজবাড়ীর ২টি আসন: কোন্দলেও আশাবাদী বিএনপি

রাজবাড়ীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে শিশু গুলিবিদ্ধ

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা