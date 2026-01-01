হোম > সারা দেশ > রাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে শিশু গুলিবিদ্ধ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে শিশু গুলিবিদ্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় ছোড়া গুলিতে এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে শহরের বিনোদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানায় রাজবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান।

আহত শিশুর নাম সিফাত (১৩), সে শহরের কলেজপাড়া এলাকার ব্যবসায়ী মো. শফিকুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে সিফাত ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আহত শিশুর বাবা শফিকুল ইসলাম জানান, রাতে তাঁরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ হট্টগোল ও ভাঙচুরের শব্দ পেয়ে উঠে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। এ সময় সিফাতের পেটে গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসকেরা ফরিদপুরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

শফিকুল ইসলাম আরও বলেন, ‘তবে অন্ধকারে কাউকে চিনতে পারিনি, কারা মারামারি করছিল।’

এ বিষয়ে ওসি খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, পূর্বশত্রুতার জেরে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়ে ফরিদপুরে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় পুলিশি অভিযান ও তদন্ত অব্যাহত আছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পর্কিত

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

মাহিন্দ্রচাপায় প্রাণ গেল কৃষকের

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

জমির আইল কাটা নিয়ে দুই ভাইয়ের মারামারি, প্রাণ গেল কৃষকের

রাজবাড়ীতে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা

রাজবাড়ীতে ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কা, যুবক নিহত

সুদানে হামলা: নিহত শান্তিরক্ষী শামীমের বাড়িতে কান্নার রোল

পদ্মায় ড্রেজিং চলায় দৌলতদিয়া ৭ নম্বর ফেরিঘাট বন্ধ

পদ্মায় ধরা পড়া কাতল মাছের দাম ১ লাখ ৮ হাজার টাকা

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি: অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা