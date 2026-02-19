পিরোজপুরে আগুনে পুড়ল বৃদ্ধের বসতবাড়ি

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার আলী আহমেদ (৭৫) নামের এক দরিদ্র বৃদ্ধের বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে আটঘর কুড়িয়ানা ইউনিয়নের মাহমুদকাঠি গ্রামের ৯ নম্বর ওয়ার্ড রুস্তম মহাজন বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
কান্নাজড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধ মো. আলী আহমেদ বলেন, ভোররাতে সবাই সেহরি খেয়ে নামাজ আদায় শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ গরম লাগলে তাকিয়ে দেখেন ঘরের ভেতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। প্রাণ বাঁচাতে এক কাপড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সবাই।
বৃদ্ধের দিনমজুর ছেলে মো. হাসান বলেন, সেহরি খেয়ে তিনি সকালে কাজে বের হন। কিছুক্ষণ পর মোবাইল ফোনে খবর পান তাঁদের ঘরে আগুন লেগেছে। ছুটে এসে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে গেছে ঘরের জমির দলিল, জাতীয় পরিচয়পত্র, বাজারসদাই, কিছু গয়না, জামা-কাপড় ও লেপ-তোশক। তিনি বলেন, ‘আমাদের এখন কিছুই নেই, আমরা এক কাপড়ে আছি।’
নেছারাবাদ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশনমাস্টার মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘আগুনে বৃদ্ধ আলী আহমেদের তিন লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে স্থানে গিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়েছি।’ স্থানীয় বিএনপির নেত্রী নীলুফা ইয়াসমিন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। তিনি সবার কাছে পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।