নির্বাচনী খরচ না পেয়ে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা মহিলা দল নেত্রীর

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

সুলতানা রাজিয়া। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী আহমেদ সোহেল মঞ্জুর সুমনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালেন মহিলা দলের নেত্রী সুলতানা রাজিয়া। নির্বাচনী সেন্টারের খরচ না পেয়ে অভিমান থেকে তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

গতকাল সোমবার থেকে সুলতানা রাজিয়া এই ঘোষণার একটি পোস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

সুলতানা রাজিয়া পিরোজপুর জেলা মহিলা দলের সদস্য। তিনি পিরোজপুর-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের জলাবাড়ি, সুটিয়াকাঠি ও গুয়ারেখা ইউনিয়নের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির তিন নম্বর সদস্য।

ফেসবুক স্ট্যাটাসে সুলতানা রাজিয়া লেখেন, ‘জলাবাড়ি, সুটিয়াকাঠি, গুয়ারেখা ইউনিয়নের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলাম। সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করেছি। আর ক্ষমতা নাই। কারও কোনো সহযোগিতা পাইনি।’

জানতে চাইলে সুলতানা রাজিয়া বলেন, ‘আমি নিজের টাকাপয়সা খরচ করে নির্বাচন পরিচালনার কাজ করেছি। এখন আর পারছি না। আমাদের কোনো খরচ দেওয়া হচ্ছে না। তাই অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে স্বেচ্ছায় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। তবে যত দিন বেঁচে আছি, বিএনপি করে যাব।’

এ বিষয়ে নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নাসির উদ্দীন তালুকদার বলেন, ‘সে (সুলতানা রাজিয়া) সৈকত সাহেবের লোক। আমি এত পারি না।’

উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মো. আব্দুল্লাহ আল বেরুনী সৈকত বলেন, ‘মূলত সব ইউনিয়ন থেকে মহিলা নেত্রীদের একটি তালিকা ও কাগজপত্র দিতে হবে। এরপর ন্যূনতম একটি সেন্টার খরচ দেওয়া হবে। হয়তো কিছু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। বিষয়টি আমরা দেখছি।’

