পটুয়াখালী-৩: নুরের সঙ্গে লড়াইয়ের মাঠেই থাকলেন হাসান মামুন

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

হাসান মামুন ও নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে শেষ দিনে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য (সদ্য বহিষ্কৃত) হাসান মামুন। ফলে আসনটিতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের নির্বাচনী লড়াই আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনেও হাসান মামুন তাঁর প্রার্থিতা বহাল রেখেছেন। তিনি এ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর আগে বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে নুরুল হক নুরকে সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে এ আসনে দলীয় কোনো প্রার্থী দেয়নি।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মতে, বিএনপির সমর্থন থাকলেও হাসান মামুনের প্রার্থিতা নুরের ভোটের সমীকরণে প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে তৃণমূল বিএনপির বড় একটি অংশের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা হাসান মামুনের পক্ষে কাজ করছেন।

নুরের আসনে প্রার্থী হওয়ায় হাসান মামুনকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

গণঅধিকারের নুরুল হক নুরের বলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিকাংশ নেতা-কর্মী তাঁর পক্ষেই মাঠে কাজ করছেন। তবে হাসান মামুনের প্রার্থিতা তাঁদের জন্য একটি বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে স্বীকার করছেন।

এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুন বলেন, ‘জনগণের সঙ্গে কমিটমেন্ট ছিল আমি নির্বাচন করব, তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি নির্বাচনের মাঠে আছি। আমি রাজনীতি করি জনগণের জন্য, সব সময় জনগণের পাশে থাকব।’

