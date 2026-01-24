পটুয়াখালীতে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাসের ধাক্কায় দিলীপ রায় (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছলিমপুর এলাকায় কলাপাড়া-কুয়াকাটা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃত দিলীপ ওই ইউনিয়নের নেয়ামতপুর গ্রামের দেবেশ রায়ের ছেলে। তিনি মাছ ব্যবসার পাশাপাশি পিকআপ ভ্যানও চালাতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলছে, দিলীপ মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে কলাপাড়া চৌরাস্তায় মাছ বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। সকাল ৭টার দিকে ছলিমপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সেভেন ডিলাক্স নামের একটি বাস তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বাসটি আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।