বিএনপি সরকার গঠন করলে চাঁদাবাজি বন্ধ করব: সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, ‘আমরা যদি সরকার গঠন করি, তাহলে সর্বপ্রথম চাঁদাবাজি বন্ধ করব।’ আজ শুক্রবার পটুয়াখালীর নিউমার্কেট গোলচত্বর এলাকায় নিজ বাসভবনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘আমি শহীদ জিয়ার সঙ্গে কাজ করেছি, ম্যাডাম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কাজ করেছি। এতে প্রায় ৩০–৩৫ বছরের মতো হবে কাজ করছি, আপনাদের সঙ্গে ছিলাম।
‘বিএনপি কখনো ভোটের প্রার্থী দিতে ভুল করে নাই। আপনারা (ভোটার) ভোট দিতে ভুল করে নাই—এটা যদি সত্য হয়, ইনশা আল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমরা যদি সরকার গঠন করি, তাহলে সর্বপ্রথম চাঁদাবাজি বন্ধ করব।’
তিনি বলেন, ‘মানুষ মরে গেলে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, তেমন আমিও কিছুই নিতে পারব না। আপনারা জানেন আলেকজান্ডার তিনি যখন মারা জান তখন একটি নসিহত করে গিয়েছিলেন, তার দুই হাত কফিনের বাইরে বের করে রাখবা, কেন যাতে করে পৃথিবীর লোক দেখবে এত বড় শক্তিশালী সম্রাট মরার পরে সে কী নিয়ে যাচ্ছে—খালি হাত নিয়ে যাচ্ছে।’
সাবেক এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আপনাদের দোয়া ও আল্লাহর রহমত আছে বিধায় আমি এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি, না হয়তো বেঁচে থাকার কথা না। পটুয়াখালীর মতো জায়গায় চাঁদাবাজি না করে কেউ বাঁচতে পারলে, সে সবখানেই বাঁচতে পারবে।’