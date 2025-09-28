কুয়াকাটা সৈকতে ফের ভেসে এল মৃত ইরাবতী ডলফিন

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সৈকতে এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও ভেসে এসেছে ইরাবতী প্রজাতির একটি মৃত ডলফিন। এটির শরীরের পুরো চামড়া উঠে গেছে। আজ রোববার সকালে সৈকতের গঙ্গামতি এলাকায় মৃত ডলফিনটি দেখতে পান ট্যুর গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মো. জামাল।
পরে বন বিভাগ ও উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের (উপরা) সদস্যরা মাটিচাপা দিয়ে ডলফিনটির দাফন সম্পন্ন করেন। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর একই সৈকতের চর-গঙ্গামতি এলাকার ৩৩ কানি নামের স্থানে আরও একটি মৃত ডলফিন ভেসে এসেছিল।
উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক কে এম বাচ্চু বলেন, সকালে জোয়ারের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর উত্তাল ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই ঢেউয়ের সঙ্গে ডলফিনটি তীরে ভেসে এসেছে। তিনি আরও বলেন, এটির শরীরের সম্পূর্ণ চামড়া উঠে গেছে। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যাচ্ছিল না। দেখে মনে হচ্ছে, প্রায় দুই দিন আগে মারা গেছে।
জানা গেছে, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত কুয়াকাটা সৈকতে ১১টি মৃত ডলফিন ভেসে এসেছে। ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ১০টি আর ২০২৩ সালে ১৫টি।
জানতে চাইলে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক মো. সাজেদুল হক বলেন, শুধু অনুমান করে মৃত্যুর কারণ বলা যাবে না। কেউ বলছেন জালে আটকে, কেউ বলছেন জাহাজের ধাক্কা, আবার কেউ বলছেন মাইক্রোপ্লাস্টিক দায়ী। কিন্তু এসবই অনুমান। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়া নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।
মহিপুর বন বিভাগের বিট কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘কিছুদিন পরপর এসব মৃত ডলফিন ভেসে আসে। খবর পেয়ে আমাদের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়।’