হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

মাদক অস্ত্রসহ আটক ৩

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

মাদকসহ আটক তিনজন। ছবি: সংগৃহীত
সম্পর্কিত

পটুয়াখালীতে বিএনপি প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী

বাউফলে রূপালী ব্যাংকের কর্মকর্তার ওপর হামলার অভিযোগ

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নুরুল হক নুরকে শোকজ

পবিপ্রবিতে শিবিরের মিছিলে ছাত্রদলের বাধা

জয়লাভ না করলে তারেক রহমান মনঃকষ্ট পাবেন: নুর

প্রশাসনের ভূমিকা নিরপেক্ষ না হলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হবে: নুর

পটুয়াখালীতে নুর-মামুনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের দলে নিলেন জামায়াত প্রার্থী

পটুয়াখালীতে ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

১২ তারিখের রায় দেখে তওবা করলেও আর কবুল হবে না: হাসান মামুন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা