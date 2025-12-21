হোম > সারা দেশ > পাবনা

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল রূপপুর প্রকল্পের দুই শ্রমিকের

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 

নিহত রাব্বি হোসেন ও নিশান মুন্সি। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে মোটরসাইকেল ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে শহরের আলহাজ মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন ঈশ্বরদী উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের জয়নগর গ্রামের শাহজাহান আলীর ছেলে রাব্বি হোসেন (২৭) এবং একই ইউনিয়নের মানিকনগর গ্রামের গোলাম রসুল মুন্সির ছেলে নিশান মুন্সি (২২)। তাঁরা দুজনই রূপপুর প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন এবং ডিউটি শেষে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাব্বি ও নিশান মোটরসাইকেলে করে বাড়ির পথে রওনা দেন। ঈশ্বরদী শহরের আলহাজ মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে দুজনই গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহত দুজনকে উদ্ধার করে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১১টার দিকে রাব্বি হোসেন মারা যান। আজ রোববার সকালে নিশান মুন্সির মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরদী ফায়ার সার্ভিস ও ওয়্যারহাউস ইনচার্জ মীর আমিরুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুজ্জামান বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত দুজনের মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সম্পর্কিত

পাবনা-৩: স্বতন্ত্র নির্বাচনের ঘোষণা বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আনোয়ারুলের

সড়কে ঝরল খালা-ভাগনের প্রাণ

পাবনায় মাহফিলের পাশে দোকান বসানো নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

ঈশ্বরদীতে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

চাটমোহরে সমতল জমিতে কমলা চাষে সম্ভাবনা, সফল কৃষক খয়বর

মুক্তিযোদ্ধাদের ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, একজনের ছেলেকে মারধর

সংগীতশিল্পী ও আওয়ামী লীগ নেতা প্রলয় চাকী আটক

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিন ক্যাম্পাস কর্মসূচি পালন

পাবিপ্রবি ও জাপানের ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি

নিজামী-গোলাম আযমকে দেশপ্রেমিক বলায় ছাত্রদল-শিবির হট্টগোল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা