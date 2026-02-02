হোম > সারা দেশ > পাবনা

পাবনায় ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা, যুবদলের ৬ জন বহিষ্কার

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 

পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালানোর অভিযোগে ঈশ্বরদী পৌর ও উপজেলা যুবদলের ছয় নেতা-কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কৃত যুবদল নেতারা হলেন ঈশ্বরদী পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মো. জাকির হোসেন জুয়েল, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শরিফুল ইসলাম রিপন, আক্তারুজ্জামান রাজু, এনামুল হক আতিয়ার, মো. মাহমুদ হাসান সোনামণি ও সদস্য মতিউর রহমান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ইলিয়াস আহমেদ হিমেল রানা বলেন, ‘আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে, দল মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর পক্ষে থাকতে হবে এবং বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাওয়া যাবে না। সেই কারণে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈশ্বরদীর ৬ জনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’

স্থানীয় যুবদলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে পাবনা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশ না নিয়ে যুবদলের ওই ছয় নেতা বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত এক বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে নিয়মিত প্রচারণা চালাচ্ছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির তিন সদস্যের টিম গতকাল রোববার ঈশ্বরদী উপজেলায় সরেজমিন তদন্তে আসে। তদন্ত শেষে তারা ঢাকায় ফিরে যায়। আজ কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ওই ছয় নেতা-কর্মীকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

