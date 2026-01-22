মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ঢেকে জামায়াত প্রার্থীর বিলবোর্ড

পাবনার চাটমোহরে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ‘অপ্রতিরোধ্য চাটমোহর’ ঢেকে দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা আলী আছগারের নির্বাচনী প্রচারণার বিলবোর্ড টানানো হয়েছে। এতে এলাকার সচেতন মহলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনা-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে লড়বেন আলী আছগার।
আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের ভাদড়া বাইপাসে গিয়ে দেখা যায়, ‘অপ্রতিরোধ্য চাটমোহর’ ভাস্কর্যটির সামনে আলী আছগারের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের বিলবোর্ডটি বাঁশ দিয়ে টানিয়ে রাখা হয়েছে।
জামায়াতের চাটমোহর উপজেলা শাখার আমির মাওলানা আব্দুল হামিদ বলেন, ‘এটা তো অল্প কয়েক দিনের ব্যাপার, তারপরেও যেহেতু আপত্তি এসেছে, আমরা বিলবোর্ডটি পার্শ্ববর্তী কোনো স্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা করব।’
এ ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সহকারী কমান্ডার ইগ্নাসিউজ গমেজ বলেন, ‘বিষয়টি আমিও দেখেছি। এ বিষয়ে কী করা যায়, তা ইউএনওর সঙ্গে আলোচনা করব।’
চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ ব্যাপারে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’