সরিয়ে ফেলা হলো সেই বিলবোর্ড

পাবনার চাটমোহরে ‘মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ঢেকে জামায়াত প্রার্থীর বিলবোর্ড’ শিরোনামে আজ বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে সংবাদ প্রচারিত হলে বিলবোর্ডটি সরিয়ে ফেলা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিলবোর্ডটি সরানো হয় বলে ‘মিডিয়া সেল, চাটমোহর জামায়েতে ইসলামী’ নামে ফেসবুক পেজে থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ‘সম্মানিত পাবনা-৩ এলাকাবাসী, আসসালামু আলাইকুম। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মাওলানা আলী আছগার স্যারের একটি বিলবোর্ড আমাদের কিছু ভাইয়ের অসাবধানতায় চাটমোহর বাইপাস মোড়ে অপ্রতিরোধ্য চাটমোহর ভাস্কর্যকে আড়াল করে দেয়।
‘যার ফলশ্রুতিতে চাটমোহরের সচেতন জনসাধারণ এবং আমাদের সাংবাদিক ভাইদের নিউজ ও লেখালেখি আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উক্ত বিলবোর্ডটি সেখান থেকে সরিয়ে রাস্তার পাশে স্থাপন করেছি। ধন্যবাদ সাংবাদিক এবং সচেতন ভাইদেরকে ভুলটি আমাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য।’