ঈশ্বরদীতে ভাড়া বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

পাবনার ঈশ্বরদীতে ভাড়া বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফসিউল আলম অনীক (৩০) নামের এক ছাত্রদল নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার রাত ৮টার দিকে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের দিয়াড় সাহাপুর এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত অনীক ওই এলাকার মো. রানা মোল্লার ছেলে।
উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তানভির হাসান সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিহত অনীক রাজধানীর খিলগাঁও ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সহসভাপতি ছিলেন। তবে তিনি ঈশ্বরদীতেও থাকতেন।
নিহত অনীকের চাচা শাহিনুর রহমান মাস্টার জানান, ঢাকা থেকে ফিরে এসে বেশ কিছুদিন ধরে অনীক দিয়াড় সাহাপুরে একাই একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। ঢাকা থেকে ফিরে এসে পাকশীতে স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদলের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন। তবে আজ রোববার সন্ধ্যায় গলায় ফাঁস নিয়ে ভাড়া বাসায় আড়ার সঙ্গে ঝুলে থাকার খবর পেয়ে তিনি সেখানে যান। পরে তাকে কক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি অনীকের মৃত্যু রহস্যজনক বলে দাবি করেন।
ঈশ্বরদী থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জামাল উদ্দীন জানান, আলামত দেখে প্রাথমিকভাবে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ উদ্ধার করে পাবনা মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।
মো. জামাল উদ্দীন আরও জানান, নিহত অনীকের বিরুদ্ধে ঈশ্বরদী থানায় হত্যা ও অস্ত্র আইনে দুটি মামলা রয়েছে।