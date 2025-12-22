হোম > সারা দেশ > পাবনা

ঈশ্বরদীতে ৮ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন, সড়ক অবরোধ

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 

পাবনার ঈশ্বরদীতে আট দফা দাবিতে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে আট দফা দাবিতে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদীর (এটিআই) শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে বিক্ষোভ-মিছিল ও মহাসড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। বাংলাদেশ কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্র পরিষদের আহ্বানে আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় ঈশ্বরদী রেলগেট ও ঈশ্বরদী–লালপুর–বাঘা–বানেশ্বর আঞ্চলিক মহাসড়কে দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ থাকে।

এর আগে শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরদী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে একটি বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের পোস্ট অফিস মোড় ঘুরে রেলগেট ট্রাফিক মোড়ে গিয়ে অবস্থান কর্মসূচিতে রূপ নেয়। এতে ঈশ্বরদী রেলগেট থেকে আঞ্চলিক মহাসড়কের উভয় প্রান্তে অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে এবং এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করে নিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকসংকট দূর করা, কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনা করা, সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদ শুধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সংরক্ষণ করা, বেসরকারি চাকরিতে ন্যূনতম দশম গ্রেডের পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের মাঠ সংযুক্তি ভাতা প্রদান এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের চাকরিতে যোগদানের পর ছয় মাসের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

কর্মসূচিতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিক্ষার্থী সৌরভ হোসেন বলেন, কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আট দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে চললেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ এখনো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কৃষি উপদেষ্টা দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। অবিলম্বে দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলন ও কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি।

পরে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং তাঁদের আন্দোলনের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

