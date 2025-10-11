হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

কোম্পানীগঞ্জে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ভাইবোনের মৃত্যু

নোয়াখালী প্রতিনিধি

অদ্রিবা ও তূর্য। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ অদ্রিবা (৮) ও তূর্য (৪) নামে দুই ভাইবোন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। আজ শনিবার বিকেলে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে অদ্রিবার মৃত্যু হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) একই হাসপাতালে ভাই তূর্যের মৃত্যু হয়।

এর আগে ১ অক্টোবর রাতে উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মডার্ন রোডের রাহাত মঞ্জিলের দ্বিতীয় তলার ভাড়া বাসায় গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় কুমোদ নাথ (৪৪), তাঁর স্ত্রী সবিতা রানী নাথ (৩২), তাঁদের শিশুকন্যা অদ্রিবা (৮) ও ছেলে তূর্য (৩) দগ্ধ হয়। তাঁদের প্রথমে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়।

শিশুদের বাবা কুমোদ চন্দ্র নাথ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, রান্না ঘরের লাইনের গ্যাসের চুলার সুইচ খোলা থাকায় গ্যাস লিকেজে পুরো ঘরে গ্যাস জমে থাকে। এ সময় ওই বাসার একটি কক্ষে পূজা করার জন্য প্রদীপ জ্বালাতে গেলে গ্যাসে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে ওই বাসার একটি দেয়ালের কিছু অংশ ও জানালার থাইগ্লাস চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী ফৌজুল আজিম জানান, গ্যাস লিকেজে দগ্ধ শিশু দুটির মৃত্যুর বিষয়ে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন।

