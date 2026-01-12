হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

চাঁদাবাজির প্রতিবাদে চার দিন ধরে মাছবাজার বন্ধ, ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

সৈয়দপুর (নীলফামারী)প্রতিনিধি

চাঁদাবাজি বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মাছ ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদাবাজির প্রতিবাদে নীলফামারীর সৈয়দপুরে টানা চার দিন ধরে মাছ কেনাবেচা বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বাজার বন্ধ থাকায় অনেকেরই পাতে উঠছে না মাছ। আজ সোমবার সকালে শহরের মাছবাজারে গিয়ে এমন চিত্র দেখা যায়।

এর আগে রোববার বিকেলে চাঁদাবাজি বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মাছ ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, শহরের গোয়ালপাড়া এলাকার বাসিন্দা ওয়াকার আলী দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মাছবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করতেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে চাঁদা তুলতে গেলে ব্যবসায়ীরা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁরা কয়েকজন ব্যবসায়ীকে মারধর করেন। ঘটনার পর ব্যবসায়ীরা থানায় লিখিত অভিযোগ দেন এবং প্রতিবাদস্বরূপ মাছবাজারের সব দোকান বন্ধ রাখেন।

সৈয়দপুর মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নওশাদ হোসেন পলু বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে বাধ্য হয়ে আমরা চাঁদা দিয়ে আসছি। এখন মাছ বিক্রি করে যে আয় হয়, তা দিয়ে পরিবার চালানো কষ্টকর। সেখানে চাঁদা দেওয়া সম্ভব নয়। চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় আমাদের মারধর করা হয়েছে। সুষ্ঠু বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা দোকান বন্ধ রাখব। প্রয়োজনে আরও বড় আন্দোলনে যাব।’

এ বিষয়ে সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা বলেন, মাছ ব্যবসায়ীরা একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

