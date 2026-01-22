নাটোরে যুবদলের সহসভাপতি গ্রেপ্তার

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোরে হত্যা, চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলার আসামি যুবদল নেতা কবির হোসেন কাঙ্গালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশে দিয়েছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। গ্রেপ্তার কবির হোসেন জেলা যুবদলের সহসভাপতি। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টায় সদর উপজেলার দরাপপুর বাজার এলাকা থেকে কাঙ্গালকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম জানান, কবির হোসেন কাঙ্গালের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাইদুর রহমান বাবু হত্যা, চাঁদাবাজিসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। এটি নিয়মিত অপরাধী গ্রেপ্তারের অংশ।