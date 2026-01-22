হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

নরসিংদী-৩: খেলাফত মজলিসকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াতের প্রার্থী

নরসিংদী প্রতিনিধি

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনে ১০ দলীয় জোটের খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. ফজলুল হককে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান কাওছার।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে শিবপুরে দলীয় কার্যালয়ে মোস্তাফিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থ ও জোটের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘শিবপুরবাসীকে জোটের প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া ও বিজয়ী করার আহ্বান জানাই।’

এ সময় জামায়াতের স্থানীয় নেতারা জানান, জোটের ঐক্য অটুট রাখতে এবং ভোট বিভাজন রোধে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের ধারণা, ১০ দলীয় জোটের নির্বাচন ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা আরও বাড়বে। এতে শিবপুরে নির্বাচনী সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

