হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

নরসিংদী-২: ব্যালটে ‘দাঁড়িপাল্লা’ না রাখার আবেদন জামায়াতের

নরসিংদী প্রতিনিধি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনের ব্যালট পেপারে জামায়াতে ইসলামীর দলীয় প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’ না রাখার আবেদন জানিয়েছে দলটি। সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে এই আবেদন করে দলটি। আজ বৃহস্পতিবার নরসিংদী-২ আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা গোলাম সারোয়ার তুষার তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে আবেদনপত্রের কপি প্রকাশ করেন।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত নরসিংদী-২ আসনে প্রাথমিকভাবে নিজস্ব প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিল। তবে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের সমঝোতার ভিত্তিতে আসনটি এনসিপি প্রার্থী মো. গোলাম সারওয়ার ওরফে সারোয়ার তুষারের জন্য ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সে কারণে জামায়াতের দলীয় প্রতীক ব্যালটে না রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।

ফেসবুক পোস্টে সারোয়ার তুষার লেখেন, ‘জোট প্রার্থীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।’

জানা গেছে, এনসিপি নেতাকে নরসিংদী-২ আসন ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে জোটের সিদ্ধান্ত ঘিরে জামায়াত নেতা-কর্মীদের মধ্যে অস্বস্তি ও টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। জোটের সমঝোতা অনুযায়ী, জামায়াতে ইসলামী নরসিংদী-২ আসনটি এনসিপিকে ছেড়ে দিলেও দলটির মনোনীত প্রার্থী মো. আমজাদ হোসাইন শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি। মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে ২০ জানুয়ারি বাসা থেকে বের হওয়ার আগেই কর্মী-সমর্থকদের একাংশ নরসিংদী শহরের গাবতলী এলাকার আমজাদ হোসাইনের বাসায় জড়ো হন। তাঁরা আমজাদ হোসাইনের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বাসার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দেন। এতে বাসা থেকে বের হতে না পারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে ব্যর্থ হন তিনি।

গোলাম সারোয়ার তুষার বলেন, ১১ দলীয় জোটের একক সিদ্ধান্ত ও ঐক্যবদ্ধ নীতির প্রতিফলন ঘটাতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, নরসিংদী-২ আসনে জোটের চূড়ান্ত প্রার্থী সারোয়ার তুষার এবং প্রতীক ‘শাপলা কলি’। সে অনুযায়ী ব্যালট পেপারে যেন জামায়াতের প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’ না থাকে, সে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট জটিলতার অবসান ঘটবে।

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে মধ্যরাতে গ্যারেজে আগুনে ঘুমন্ত কর্মচারীর মৃত্যু, সন্দেহ হত্যাকাণ্ড

নরসিংদীতে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ম্যুরাল পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু

‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণ গুঁড়িয়ে দিল সওজ, প্রশস্ত হবে সড়ক

নরসিংদী-৩: খেলাফত মজলিসকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াতের প্রার্থী

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

মৌলভীবাজারের মতো নরসিংদীতেও অবরুদ্ধ জামায়াত প্রার্থী, প্রত্যাহার করেননি মনোনয়নপত্র

জেল থেকে পলাতক আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদীতে তরুণীকে ধর্ষণচেষ্টার ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নরসিংদীতে ছাত্রদল কর্মীকে হত্যার ঘটনায় দম্পতি গ্রেপ্তার

নরসিংদীতে যৌথ অভিযানে ১৫ লাখ টাকা ও অস্ত্রসহ আটক ৭
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা