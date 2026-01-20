হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

মৌলভীবাজারের মতো নরসিংদীতেও অবরুদ্ধ জামায়াত প্রার্থী, প্রত্যাহার করেননি মনোনয়নপত্র

নরসিংদী প্রতিনিধি

জামায়াত প্রার্থী মাওলানা মো. আমজাদ হোসাইনের বাড়ির সামনে নেতা-কর্মীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের মতো নরসিংদীতেও নেতা-কর্মীদের বাধার মুখে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারেননি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মো. আমজাদ হোসাইন। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে নরসিংদী-২ (পলাশ) আসন থেকে তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরিকল্পনা ছিল বলে জানা গেছে।

আজ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার গাবতলি-তিতাস রোড এলাকায় অবস্থিত জামায়াত প্রার্থী মাওলানা আমজাদের বাসা অবরুদ্ধ করে রাখেন দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। এ সময় তাঁরা নির্বাচনে মাঠে লড়াইয়ে মাওলানা আমজাদের থাকার দাবি জানান। তাঁরা মাওলানা আমজাদের পক্ষে নানা স্লোগান দেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১০ দলের জোটের পক্ষ থেকে নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনটি জোটের শরিক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সারোয়ার তুষারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জোটের সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা করে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করেন মাওলানা আমজাদ। বিষয়টি জানতে পেরে আজ সকাল থেকে জামায়াতের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা তাঁর বাসার সামনে জড়ো হন। তাঁরা তাঁকে বাসার বাইরে বের হতে বাধা দেন। বিকেলের দিকে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোসলেহ উদ্দিন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ফরম নিয়ে বাসায় ঢুকতে চাইলে ক্ষুব্ধ সমর্থকেরা সেই ফরম ছিঁড়ে ফেলেন। এ সময় সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর জেলা পর্যায়ের নেতাদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, মৌলভীবাজার-৩ আসনেও জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মন্নান মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি। এলাকাবাসী ও কর্মী-সমর্থকদের অবরোধের কারণে তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। এই আসনে ১০ দলীয় নির্বাচনী জোটের প্রার্থী দেওয়া হয়েছে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আহমদ বেলালকে।

