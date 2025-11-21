হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে এক শিশুর মৃত্যু, বাবা আহত

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

ভূমিকম্পের ঘটনায় নরসিংদীর সদর গাবতলী এলাকায় বাড়ির সানসেট ভেঙে পড়ে ওমর (১০) নামে এক শিশু মারা গেছে। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা সোয়া ১টার দিকে স্বজনেরা তাঁদের দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক ছেলে ওমরকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে ওমরের চাচা জাকির হোসেন জানান, ভূমিকম্পের সময় দেলোয়ার হোসেন ছেলে ওমরসহ তাঁর তিন সন্তানকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন। এ সময় বাসার সানসেট ভেঙে তাঁদের ওপর পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দেলোয়ার হোসেন ও ওমরকে ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়। সেখানে চিকিৎসক ছেলে ওমরকে মৃত ঘোষণ করেন। দেলোয়ার হোসেনের দুই মেয়ে বর্তমানে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

দেলোয়ার হোসেনের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় উত্তরপাড়া গ্রামে। বর্তমানে নরসিংদী গাবতলী এলাকায় ভাড়া থাকেন।

ওমরের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেছেন, ভূমিকম্পে আহত দেলোয়ার হোসেন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে আজ শুক্রবার ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে সাত কিলোমিটার দূরে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭, উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে।

তবে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৫। এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।

সম্পর্কিত

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল নরসিংদীতে ৩ জনের মৃত্যু, আহত শতাধিক

ভূমিকম্পে ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ

ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীতে হুড়োহুড়িতে আহত অর্ধশত

নরসিংদীতে আদালত প্রাঙ্গণে হামলার শিকার ছাত্রদল নেতা

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নরসিংদীতে মাইকে ঘোষণা দিয়ে ফের দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধ, আহত ১৫

৩৬ বছরের কর্মজীবন শেষে আবেগঘন বিদায়ে অশ্রুসিক্ত শায়েস্তা খাতুন

খেয়াঘাটের ভাড়া আদায় নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

জমির বিরোধে দিনদুপুরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

দিনদুপুরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা