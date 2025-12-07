হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

নরসিংদীতে স্পিনিং মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নরসিংদী প্রতিনিধি

ফায়ার সার্ভিসের কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর সদর উপজেলার উত্তর শিলমান্দীতে এনআর স্পিনিং মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার রাত ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে মিলের তুলার গুদামে হঠাৎ আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মিলের ভেতরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে নরসিংদী ও মাধবদী ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে পলাশ ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটি ইউনিট উদ্ধারকাজে যোগ দেয়। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এরই মধ্যে মিলের ভেতরের প্রায় সবকিছু পুড়ে গেছে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস।

এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে আগুনের সূত্রপাত কীভাবে ঘটেছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা এখনো জানা যায়নি।

নরসিংদী ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক শিমুল মোহাম্মদ রফি বলেন, একাধিক ইউনিট প্রায় কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের কাজ চলছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

