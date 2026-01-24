হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

নরসিংদীতে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ম্যুরাল পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ম্যুরাল অপসারণের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক বিভ্রান্তির তৈরি করেছিল। ছবি: স্ক্রিনশট

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের স্বার্থে অপসারিত বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের ম্যুরালটি আগের চেয়ে আরও বড় পরিসরে পুনর্নির্মাণের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে রায়পুরা উপজেলার মাহমুদাবাদ নামাপাড়া এলাকায় এই নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন রায়পুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাসুদ রানা।

২০ জানুয়ারি ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজের জন্য মহাসড়কের পাশে অবস্থিত ম্যুরালটি অপসারণ করা হয়েছিল। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মহাসড়কের নকশা অনুযায়ী ম্যুরালটি রাস্তার মাঝখানে পড়ে যাওয়ায় বীরশ্রেষ্ঠের পরিবারের অনুমতিক্রমেই সেটি সাময়িকভাবে সরানো হয়।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, নতুন ম্যুরালটি আগের চেয়ে অনেক বড় আকারে নির্মিত হবে। আগে ম্যুরালটি ছিল ১৬ ফুট বাই ১৬ ফুট, যা এখন বাড়িয়ে ৩০ ফুট বাই ৩০ ফুট করা হচ্ছে। যাতে দূর থেকেও ম্যুরালটি স্পষ্টভাবে নজরে আসে।

ইউএনও মাসুদ রানা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম ম্যুরালটি স্বস্থানে রেখেই উন্নয়নকাজ করতে, কিন্তু কারিগরি কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে এতে বীরশ্রেষ্ঠের প্রতি কোনো অবমাননা করা হয়নি। আগের নকশা ও কাঠামো ঠিক রেখে আরও বড় পরিসরে এটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং আমরা আশা করছি, আগামী ২৬ মার্চের আগেই কাজ শেষ হবে।’

মাসুদ রানা আরও বলেন, মহাসড়ক প্রশস্তকরণের নির্ধারিত সীমানার ঠিক পাশেই এটি পুনরায় স্থাপন করা হচ্ছে, যাতে এই স্মৃতিস্তম্ভটি নতুন প্রজন্মের কাছে বীরত্বের প্রতীক হিসেবে টিকে থাকে।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট পাকিস্তানের বিমানঘাঁটি থেকে একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে দেশে ফেরার পথে তিনি শহীদ হন। তাঁর গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার রামনগর গ্রামে।

মতিউর রহমানের স্মৃতি রক্ষার্থে ২০০৮ সালে গ্রামে একটি জাদুঘর এবং মহাসড়কের পাশে ‘বাংলার ঈগল’ নামক স্মৃতিফলকটি নির্মাণ করা হয়। এই স্মৃতিফলকের ত্রিমুখী স্তম্ভে বীরশ্রেষ্ঠের প্রতিকৃতি, জীবনবৃত্তান্ত এবং মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্য টেরাকোটায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণ গুঁড়িয়ে দিল সওজ, প্রশস্ত হবে সড়ক

নরসিংদী-৩: খেলাফত মজলিসকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াতের প্রার্থী

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

মৌলভীবাজারের মতো নরসিংদীতেও অবরুদ্ধ জামায়াত প্রার্থী, প্রত্যাহার করেননি মনোনয়নপত্র

জেল থেকে পলাতক আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদীতে তরুণীকে ধর্ষণচেষ্টার ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নরসিংদীতে ছাত্রদল কর্মীকে হত্যার ঘটনায় দম্পতি গ্রেপ্তার

নরসিংদীতে যৌথ অভিযানে ১৫ লাখ টাকা ও অস্ত্রসহ আটক ৭

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ২ ফার্মেসি মালিককে জরিমানা

দুবাই পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা