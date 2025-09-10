হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

কাঁচপুরে ৫ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের যানজট নিরসন ও ফুটপাত দখলমুক্ত করতে কাঁচপুর এলাকায় পাঁচ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন এই উচ্ছেদ অভিযান চালায়। উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা রহমান।

স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কাঁচপুর এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এ সড়কে তীব্র যানজট লেগে থাকত।

উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ ছাড়া হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে যানবাহন ডাম্পিং করে রাখায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট লেগেই থাকত। এ যানজট নিরসনে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ দিনভর এই অভিযান চালানো হয়।

সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা রহমান বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে সওজের জায়গায় বিপণিবিতান ও টংঘর তুলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে ভাড়া দিয়ে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল একটি পক্ষ। আমরা তাদের একাধিকবার নোটিশ করেছি ও কয়েকবার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু দোকানদারেরা উপজেলা প্রশাসনকে তোয়াক্কা না করে আবারও অবৈধভাবে মহাসড়ক দখল করে রাখে। এসব অবৈধ স্থাপনার কারণে কাঁচপুর এলাকায় মহাসড়কে প্রতিদিন দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। এই উচ্ছেদ অভিযানের ফলে যানজট নিরসন হবে।’

ইউএনও আরও বলেন, ‘ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে ডাম্পিং করা যানবাহনগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে সড়কের ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে সড়ক সচল করে দেওয়ার জন্য। আশা করি, দু-এক দিনের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সোনারগাঁয়ের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফাইরুজ তাসনিন, কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুল কাদের জিলানী, সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ মজুমদারসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

