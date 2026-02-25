হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

হেলে পড়া পাঁচতলা ভবনে ঝুঁকি নিয়ে বসবাস

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

গত বছরের ২১ নভেম্বর ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জে হেলে পড়া বকাউল ভিলা (ডানে)। গতকাল সিদ্ধিরগঞ্জের চৌধুরীবাড়ি সৈয়দপাড়া এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ গত বছরের ২১ নভেম্বর কেঁপে উঠেছিল ভূমিকম্পে। সেদিন ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। সেই দিনের ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের ১৪টি বহুতল ভবনে ফাটল দেখা যায় ও হেলে পড়ে। এর মধ্যে চৌধুরীবাড়ী সৈয়দপাড়া এলাকার ‘বকাউল ভিলা’ নামে একটি পাঁচতলা ভবনও আছে। ভবনটি হেলে পড়ার পরও ঝুঁকি নিয়ে এখনো বসবাস করছে মানুষ।

গতকাল বুধবার সরেজমিনে দেখা যায়, ৮ নং ওয়ার্ডের বকাউল ভিলা নামের ভবনটির এক পাশ দৃশ্যমানভাবে হেলে আছে আরেকটি ভবনের ওপর। এ ছাড়া ভবনের নিচতলার পিলার ও আশপাশের মাটিতে বড় বড় ফাটল দেখা গেছে। এ ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে কোনো নোটিশ বা সতর্কতামূলক ব্যারিকেড এখনো দেখা যায়নি।

অভিযোগ রয়েছে, ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের নজরদারির বাইরে রয়েছে। ফলে ভাড়াটেরা আতঙ্কের মধ্যেই সেখানে বসবাস করছেন। অনেকেই জানান, বিকল্প বাসস্থানের অভাব ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁরা স্থানত্যাগ করতে পারছেন না। এলাকাবাসীর দাবি, ভবনটির প্রকৌশলগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ঝুঁকি এড়ানো যায়।

হেলে পড়া ভবনের মালিক মানিক বকাউল হেলে পড়া এবং ফাটলের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, ‘ভবনটি পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। এটার ডিজাইন এ রকম। পাশের বাড়িটা আমার আত্মীয়ের। সে একটু ছাদ বাড়িয়েছে, আমি একটু বাড়িয়েছি, তাই এ রকম লাগে এবং বসবাসে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।’

মিয়ানমারে ৫ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাতেও মৃদু কম্পন

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম ফয়েজ উদ্দিন বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা ছিল না। রাজউকের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আবদুল বারিক বলেন, ‘আমি ভূমিকম্পের ওই সময় এই থানা এলাকায় ছিলাম না। তাই আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না। তবে খবর নিয়ে বিষয়টি দেখছি।’

