নারায়ণগঞ্জে চুরিতে বাধা পেয়ে গৃহবধূকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, গণপিটুনিতে নিহত অভিযুক্ত

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে চুরি করতে বাধা দেওয়ায় আমেনা বেগম নামে এক গৃহবধূকে দুর্বৃত্তরা ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে। এ সময় এলাকাবাসী অভিযুক্তদের মধ্যে মেহেদী নামে একজনকে আটক করে পিটিয়ে হত্যা করেছে।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে রূপগঞ্জে কাঞ্চন পৌরসভার কেরাবো এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আমেনা বেগম কেরাবো এলাকার দেওয়ান কামরুজ্জামান বাবুলের স্ত্রী। অন্যদিকে গণপিটুনিতে নিহত মেহেদী কাঞ্চন পৌরসভার মস্তাপুর এলাকার রেজাউলের ছেলে।
নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী জানান, কেরাবো এলাকার কামরুজ্জামান বাবুলের বাড়িতে ৪ দিন আগে টাইলস বসানোর কাজ করেছিল মেহেদীসহ কয়েকজন। এদিকে শুক্রবার দুপুরে বাড়ি ফাঁকা ভেবে চুরির উদ্দেশ্যে মেহেদী ঘরের ভেতর প্রবেশ করে। এ সময় ঘরের ভেতরে থাকা গৃহবধূ আমেনা বেগম তাকে আটকালে মেহেদী ধারালো ছোরা দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে। পরে আমেনার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসলে মেহেদী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন তাকে আটক করে লোকজন।
পরে গুরুতর আহত আমেনাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আমেনা বেগমের মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা আটক মেহেদীকে গণপিটুনি দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এ ব্যাপারে সহকারী পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। লাশ দুইটির প্রাথমিক সুরতাল সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।