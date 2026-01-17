হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

ভাড়া বাড়ি থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

মো. নোমান । ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে মো. নোমান (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) ভোরে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার চেয়ারম্যান অফিস এলাকার পাশের একটি ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নোমান পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বহরমপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মজিবর দফাদারের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, চেয়ারম্যান অফিস এলাকার কাইয়ুম নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ভাড়া থাকতেন নোমান ও তাঁর স্ত্রী মাহমুদা। শুক্রবার রাতের কোনো একসময় নোমান ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেন। ভোরে স্বামীকে বিছানায় না দেখে পাশের কক্ষে গিয়ে দেখেন ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছেন। পরে তাঁর চিৎকার শুনে বাড়ির মালিক ছুটে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

নোমানের স্ত্রী মাহমুদা বলেন, ‘ডিউটি শেষ করে রাতে বাসায় এসে খাবার খেয়ে দুজনই শুয়ে পড়ি। ফজরের আজানের পর বিছানায় দেখতে না পেয়ে পাশের রুমে গিয়ে দেখি ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছেন। পরে আমার ভাশুর (স্বামীর বড় ভাই) সোহাগকে ফোন করলে তিনি এসে থানা-পুলিশকে খবর দেন।’

মাহমুদা আরও বলেন, ‘আমাদের ১৭ মাসের সংসার। এ পর্যন্ত কোনো ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়নি। কী কারণে আত্মহত্যা করলেন বুঝতে পারছি না।’

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সোনারগাঁয়ে ৭ ডাকাত আটক, গণপিটুনি

নারায়ণগঞ্জে চুরিতে বাধা পেয়ে গৃহবধূকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, গণপিটুনিতে নিহত অভিযুক্ত

এনসিপি প্রার্থী আল আমিনের ওপর হামলার চেষ্টা, প্রধান অভিযুক্তসহ গ্রেপ্তার ২

নারায়ণগঞ্জে এনসিপি প্রার্থীকে হামলাচেষ্টা, আহত ২

ছাত্রলীগ নেতাকে নিয়ে আইনজীবী-ছাত্রদল নেতার ধাক্কাধাক্কি, ভিডিও ভাইরাল

নারায়ণগঞ্জে কারাবন্দী আ.লীগ নেতার মৃত্যু

অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন করায় অর্ধলাখ টাকা জরিমানা

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর নাম পরাজিত হবে: কৃষক দল নেতা

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ—ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ৮

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে যৌথ বাহিনীর অভিযান, বিপুল অস্ত্রসহ আটক ৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা