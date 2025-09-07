হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে পিটিয়ে হত্যা, আটক ১০

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সাজ্জাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলায় সাজ্জাদ হোসেন (২৪) নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে ছিনতাইকারী অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আইলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সাজ্জাদ হোসেন ওই এলাকার কামাল হোসেনের ছেলে। পুলিশ এ ঘটনায় ১০ জনকে আটক করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাজ্জাদ হোসেন মানসিক ভারসাম্যহীন। তিনি আইলপাড়া এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন। গতকাল রাতেও সাজ্জাদ আইলাপাড়ায় ঘোরাফেরা করছিলেন। এ সময় তিনি কাটপট্টি এলাকার একটি সিমেন্ট কারখানার সামনে গিয়ে কোম্পানিটির গাড়িতে ঢিল ছোড়েন। পরে তাঁকে আটকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এতে তিনি মারা যান।

এদিকে মারধর করে সাজ্জাদকে হত্যার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে সিমেন্ট কারখানায় ভাঙচুর চালায়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের ওপরও হামলা চালায়। একপর্যায়ে নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হন।

আহসানুল নামের একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘ছেলেটা মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় ঘোরাঘুরি করত। শুনলাম সে নাকি কারখানায় ঢিল ছুড়ছিল। এক জন্য তাকে মারধর করে মেরে ফেলতে হবে? খবর পেয়ে পুলিশ কারখানার সামনে থেকে কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে গেছে।’

এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। আমরা ১০ জনকে আটক করেছি। বিস্তারিত পরে বলা যাবে।’

নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আটক ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

পুলিশের ওপর হামলা বিষয়ে জানতে চাইলে হাসানুজ্জামান বলেন, ‘হৃদয়বিদারক ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয়রা সিমেন্ট কারখানাটিতে ভাঙচুর চালালে আমাদের পুলিশ সদস্যরা তাদের থামানোর চেষ্টা করেন। এ সময় একটু ঝামেলা হয়। পরে স্থানীয়দের বুঝিয়ে শান্ত করা হয়েছে।’

