নারায়ণগঞ্জে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপনে নিরাপত্তার কোনো ঝুঁকি নেই। বিগত সময়ের চেয়ে এবার আরও বেশি সম্প্রীতির বন্ধন অটুট থাকবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা অনুষ্ঠিত হবে।’
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘সারা দেশে ৩৩ হাজার শারদীয় দুর্গাপূজার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আনসার, পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকবে।’
আজ সোমবার সকালে নগরীর মিশনপাড়া এলাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা। এ সময় তিনি পূজা উদ্যাপনের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ও প্রস্তুতি কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিয়া, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন, র্যাব-১১-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, নারায়ণগঞ্জে দুর্গাপূজা কেন্দ্র করে কোনো ধরনের শঙ্কা নেই। এই পূজাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তারব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সব মণ্ডপে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার পূজা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি নেই। নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সব সময়ই ছিল। এ বছর সম্প্রীতি আরও উন্নতি হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডপে পূজা উদ্যাপন কমিটি সাতজন করে ভলান্টিয়ার (স্বেচ্ছাসেবক) নিয়োগ দেবে, আনসার সদস্য থাকবেন আটজন করে। এ ছাড়া পুলিশ, র্যাব, সেনাবাহিনীর সদস্যরাও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকবেন।