হোম > সারা দেশ > নড়াইল

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

নড়াইল প্রতিনিধি

সুলতান কমপ্লেক্সে শিল্পীর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। দিবসটি পালন উপলক্ষে আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় এস এম সুলতান ফাউন্ডেশন, নড়াইল জেলা প্রশাসন, সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালা, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, নড়াইল প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সুলতান কমপ্লেক্সে শিল্পীর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহান, নড়াইল জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান, পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলাম, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক জুলিয়া সুকায়না, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. আহসান মাহমুদ রাসেল, সুলতান ফাউন্ডেশনের সাবেক সদস্যসচিব মো. ইকবাল হোসেন সিকদার, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম, নড়াইল প্রেসক্লাবের সভাপতি এস এম আব্দুল হক, সহসভাপতি ও ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্য সুলতান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রশিদ লাবলু, সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালার কিউরেটর তন্দ্রা মুখার্জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে সকাল সাড়ে ৬টায় শিল্পীর বাসভবনে কোরআন খতম এবং ৮টায় শিশুস্বর্গে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে এস এম সুলতান স্মরণে শিশুস্বর্গে শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম প্রদর্শনী, পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুলতান কমপ্লেক্সে শিল্পীর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

১৯২৪ সালের ১০ আগস্ট শিল্পী সুলতান নড়াইল শহরের মাছিমদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতানের আঁকা ছবি ভারতের সিমলা, পাকিস্তানের লাহোর, করাচি, নিউইয়র্ক, বোস্টন, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে প্রদর্শিত হয়।

শিল্পী এস এম সুলতান ১৯৮২ সালে একুশে পদক ও ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা পদক পান। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের রেসিডেন্ট আর্টিস্ট এবং ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ চারুশিল্পী সম্মাননা পান তিনি। সুলতানের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তাঁর নিজ বাড়িতে নির্মিত হয়েছে এস এম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালা।

১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর চিরকুমার এই শিল্পী দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্টে ভোগার পর যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। নড়াইলে নিজ বাড়ির আঙিনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সম্পর্কিত

নড়াইলে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু, মায়ের দাবি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

নড়াইলে ইজিবাইকচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নড়াইলে স্কুলের পেছনে ডোবায় মিলল কিশোরীর অর্ধগলিত লাশ

ডাকাতিকালে গৃহকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

রোগীর সঙ্গে নার্সের টিকটক, অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করল স্বাস্থ্য বিভাগ

নড়াইলে পুকুরে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আটকে ছিলেন নারী

নড়াইলে আধিপত্য বিস্তার ঘিরে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৩০

বিএনপি না-তে অনড়, জামায়াতে ইসলামী হ্যাঁ-তে অনড়: পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে নড়াইলে গোলাম পরওয়ার

নড়াইলে পুকুর থেকে রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা